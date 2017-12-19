 خليجي 23 : الأخضر يجري تدريبه على ملعب نادي الشباب الكويتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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خليجي 23 : الأخضر يجري تدريبه على ملعب نادي الشباب الكويتي

خليجي 23 : الأخضر يجري تدريبه على ملعب نادي الشباب الكويتي
المناطق - واس

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم أولى تدريباته على ملعب نادي الشباب الكويتي، في إطار استعداداته لمواجهة المنتخب الكويتي بعد غدٍ الجمعة في افتتاح دورة كأس الخليج الثالثة والعشرون لكرة القدم.
وبدأت الحصة التدريبية التي حضرها نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف التمياط بتمارين الإحماء، عقبها أجرى اللاعبون تدريبات لياقية، ليشرع بعدها المدير الفني كرونوسلاف يورسيتش بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.
وعلى صعيد متصل اكتفى لاعب المنتخب عبدالله العمار بتدريبات خاصة في النادي الصحي.
من جهة أخرى، يواصل الأخضر مساء الغد التدريباته بحصة مسائية على ملعب نادي كاظمة الكويتي في تمام السادسة والنصف.
من جانب آخر، عقد مدير المنتخب الوطني الأول محيسن الجمعان اليوم اجتماعًا مع لاعبي المنتخب تم من خلاله التأكيد على أهمية الفترة الحالية، التي تتطلب الجهد والتركيز العاليين، والتعاون من أجل تحقيق الهدف المنشود، دون النظر للمؤثرات الخارجية.
وأكد الجمعان في تصريحات صحافية جاهزية المنتخب لخوض المباراة الافتتاحية لدورة الخليج، مشيدًا بما لمسه من انضباط عالٍ من قِبل اللاعبين، ومتمنيًا للأخضر التوفيق بتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة.
وقال:” هدفنا في البطولة هو تحقيق اللقب، وهذا هو طموح المنتخب السعودي الذي دائمًا ما يكون مرشحاً خلال مشاركته”.

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