 ضبط أكثر من 240 ألف شخصاً في حملة “وطن بلا مخالف” في جميع مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ضبط أكثر من 240 ألف شخصاً في حملة “وطن بلا مخالف” في جميع مناطق المملكة

ضبط أكثر من 240 ألف شخصاً في حملة “وطن بلا مخالف” في جميع مناطق المملكة
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439 هـ ، وحتى نهاية يوم الثلاثاء غرة ربيع الآخر لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في جميع مناطق المملكة عن النتائج التالية: –
أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة (240933) مخالفاً، منهم (131111) مخالفاً لنظام الإقامة، و(77974) مخالفاً لنظام العمل، و(31848) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانيـاً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (2933) شخصاً، (72%) منهم يمنيو الجنسية، و(26%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات آخرى، تم ترحيل (2610) منهم، كما تم ضبط (49) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (508) أشخاص.
رابعاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (88) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (65) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (23) سعودياً.
خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14684) وافداً مخالفاً، منهم (12680) رجلاً، و (2004) نساء.
سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (33936) مخالفاً، وإحالة (34888) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (38544) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (50627) مخالفاً.

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