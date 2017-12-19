 هل نفذ مخزون مليشيات الحوثي من صواريخ “بركان اتش تو” الإيرانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هل نفذ مخزون مليشيات الحوثي من صواريخ “بركان اتش تو” الإيرانية

هل نفذ مخزون مليشيات الحوثي من صواريخ “بركان اتش تو” الإيرانية
المناطق - الرياض

المتابع للصورة التي وزعتها قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران قبل أكثر من سنة، يجد أن هذه المليشيات الإرهابية عرضت “5” صواريخ قالت انها من طراز “بركان اتش تو” وان مداها يصل إلى “800” كيلو متر.
وبعد كشف المليشيا المدعومة من إيران عن هذه الصواريخ، بدأت في إطلاقها باتجاه الأراضي السعودية في عدوان واضح وانتهاك صريح للقوانين الدولية كون هذا الاعتداء جاء من مليشيات انقلابية غير معترف بها يمنياً وعالمياً.
وخلال متابعة سجل اعتداءات هذه المليشيات الإرهابية الانقلابية ضد المملكة نجد أنها أطلقت حتى الآن “5” صواريخ من طراز “بركان اتش تو” باتجاه مدن المملكة كانت بفضل الله تعالى صيداً سهلا لأبطال الدفاع الجوي الملكي السعودي.
وبفحص دقيق قامت المليشيات الحوثية بإطلاق “3” صواريخ من هذا الطراز باتجاه قبلة المسلمين مكة المكرمة في دليل على عدم اعتراف تلك المليشيات بقدسية المسجد الحرام وعدم اعترافها به.
كما أطلقت “صاروخين” من بركان باتجاه العاصمة الرياض الأول قيل انه كان موجها باتجاه مطار الملك خالد الدولي، والثاني استهدف مناطق مأهولة بالسكان.
وكانت مليشيات الحوثي الإيرانية قد أطلقت وفقا لإعلان قوات التحالف العربي ما يقارب “80” صاروخا باليستيا على الأراضي السعودية، أغلبها من طراز “قاهر و زلزال” قصيرة المدى.

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