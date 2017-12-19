ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث التحالف: نرصد كل الصورايخ وتحديد مكان سقوطها واعتراضها

قال المتحدث الإعلامي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي، أن كل الصورايخ التي تطلقها ميليشات الحوثي يتم رصدها من قبل الأقمار الصناعية من بداية انطلاقها و رسم المنطقة التي ستسقط بها و من ثم اعتراضها .

جاء ذلك ردا على سؤال مراسل صحيفة المناطق بالمؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف بعد اعتراض صاروخ باليستي فوق مدينة الرياض .

و تسائل مراسل المناطق “لماذا تأخر التحالف في اعتراض الصاروخ الحوثي حتى وصل للرياض ؟” .. و رد المالكي أن جميع المناطق مرصودة فيما يخص انطلاق الصواريخ و الوجهة النهائية له .