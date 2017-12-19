 حساب المواطن يتيح للمسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض عن طريق البوابة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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حساب المواطن يتيح للمسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض عن طريق البوابة

حساب المواطن يتيح للمسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض عن طريق البوابة
المناطق - الرياض

أكد حساب المواطن أنه سيتيح لجميع المسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض عن طريق البوابة.

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن ذلك يكون من مساء يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017.

ونشر مقطع فيديو يوضح آلية تقديم طلب الاعتراض عبر البوابة الخاصة بحساب المواطن.

ويترقب 13 مليون مواطن غدًا صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن.

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