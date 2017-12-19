حساب المواطن يتيح للمسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض عن طريق البوابة

أكد حساب المواطن أنه سيتيح لجميع المسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض عن طريق البوابة.

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن ذلك يكون من مساء يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017.

ونشر مقطع فيديو يوضح آلية تقديم طلب الاعتراض عبر البوابة الخاصة بحساب المواطن.

سيتيح #حساب_المواطن لجميع المسجلين غير المؤهلين تقديم طلب اعتراض عن طريق البوابة من مساء يوم الجمعة 22 ديسمبر 2017 pic.twitter.com/pyLwUYi2rJ — حساب المواطن (@citizenaccount) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

ويترقب 13 مليون مواطن غدًا صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي المخصص ضمن برنامج حساب المواطن.