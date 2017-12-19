 خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أعرب فخامته أثناء الاتصال عن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، واستنكاره لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وكانت تستهدف منطقة مأهولة بالسكان، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة في مواجهة تهديدات أمنها الوطني.
كما تم خلال الاتصال بحث الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية وضلوعه في تزويد الميليشيا الحوثية التابعة له بالصواريخ لتهديد أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة.
وقد أكد الزعيمان في الاتصال على ضرورة دعم جميع العمليات الإغاثية والإنسانية بهدف رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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