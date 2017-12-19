جامعة عبدالرحمن بن فيصل و (نبراس) ينظمان ملتقى للوقاية من المخدرات في البيئات التعليمية

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) الملتقى التثقيفي للوقاية من المخدرات في البيئات التعليمية أمس في قاعة المؤتمرات بمبنى 11 .

وافتتح وكيل الجامعة لشؤون الفروع الدكتور عادل العفالق الملتقى والمعرض المصاحب له بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فيصل الشثري، والرئيس التنفيذي لمشروع (نبراس) الدكتور سعيد السريحة، ومدير عام إدارة البرامج الشاملة علي الشيباني، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى أكثر من 150 طالب من الجامعة وطلبة المدارس.

وأشاد الدكتور عادل العفالق خلال كلمته بالتعاون القائم والمثمر بين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل والمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس)، مشيراً إلى جهود الدولة في مكافحة هذه الآفة وقال: لقد رسمت حكومتنا الرشيدة الخطط المدروسة لمكافحة المخدرات وتابعت تنفيذها من خلال أجهزة الدولة المختلفة يأتي في مقدمتها وزارات الداخلية والتعليم والصحة والإعلام والشؤون الاجتماعية لحماية أبنائنا وبناتنا من هذه المخاطر ووقايتهم من الانزلاق في هاوية المخدرات والإدمان عليها.

وأضاف إن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ومن منطلق رسالتها ودورها التربوي فقد رسخت إمكاناتها وجهودها في تنفيذ برامج سنوية متعددة الجوانب والأهداف تصب في حماية طلابها وطالباتها وكذلك فئات عدة من المجتمع من المخدرات والتوعية بمضارها وأخطارها ، و إن هذا الاهتمام والحرص يأتي من أعلى مستوى في هرم الجامعة ، حيث تتم دراسة خطة برامج مكافحة المخدرات ومناقشتها بشكل سنوي في مجلس الجامعة ويتابع كذلك تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالجامعة وفي مقدمتهم عمادة شؤون الطلاب التي يجدر بنا في هذه المناسبة الإشادة بجهودها المثمرة في هذا الجانب، وكليات الجامعة المختلفة تقوم أيضاً بنشاطات مكملة في برامج مكافحة المخدرات عبر ورش متخصصة في مكافحة المخدرات والتوعية بأضرارها ويشارك فيها نخبة من المختصين كلها تصب في حماية أبنائنا وبناتنا الذين هم ثروة بلادنا الحقيقية.

وبين د. العفالق أن الملتقى التثقيفي للوقاية من المخدرات في البيئات التعليمية الذي تستضيفه الجامعة بالتعاون مع مشروع (نبراس) يعيش مثالاً حياً للتكامل الذي تهدف إليه حكومتنا الرشيدة لتحقيق أعلى المستويات في حماية مجتمعنا من آفة المخدرات والوقاية منها، فـ (نبراس) غني عن التعريف تقوم عليه وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبمبادرة من شركة سابك ، وجهوده المثمرة للتصدي لهذه الآفة الهادمة للمجتمعات لهي مكان تقدير واعتزاز ، مشدداً على الطلاب الاستفادة من جميع ما يُبذل من جهود وبرامج وأنشطة و من كل ما يُقدم لهم من معلومات وتوعية وتثقيف تحميهم من هذه الآفة.

وتخلل اللقاء عرض مرئي عن جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات وعرضاً آخر عن مشروع (نبراس) وكلمة للأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور فيصل الشثري تحدث فيها في البداية عن المشروع وأهدافه وبرامجه، مشيراً إلى أن المملكة مستهدفة في أمنها وعقيدتها ودينها ورخائها وازدارها في قوامها وعمادها “أنتم أيها الشباب لذلك عليكم الحرص كل الحرص”، وأن الهجمة شرسة على المملكة ونحن نعيش ولله الحمد في رغد وازدهار ورخاء وأمن وسلام، ونحن مستهدفون في كل شيء وفي هذا الاستهداف ينبغي أن نكون على قدر كبير من الوعي والمسؤولية من خلال الأسر والنشأة الصالحة والبيئات التعليمية المباركة وجهود أعضاء هيئة التدريس وجهود المواطنين أجمع.

وذكر بأن (نبراس) مشروع وطني تم اعتماده وإقامته لوقاية المجتمع ووقايتكم أنتم عماد هذا المجتمع من الوقوع ضحية للمخدرات ولمروجيها ومهربيها لذلك عليكم بالحذر، فكل شخص في هذا البلد المبارك هو سفير لـ(نبراس) المواطن والمقيم، مقدماً شكره لإدارة الجامعة على هذا التعاون.

كما شمل الملتقى ثلاث جلسات علمية، تحدث فيها الرئيس التنفيذي لمشروع (نبراس)الدكتور سعيد السريحة عن ظاهرة المخدرات وعوامل الخطورة، وتطرق أحمد الصالحي من إدارة الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية إلى أضرار المخدرات وطرق الوقاية منها، وتناول مدير إدارة البرامج العلاجية والتأهيلية بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات علي الشيباني في جلسته العلمية العلاج والتأهيل.