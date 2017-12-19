الصفيان : عصر الحزم والعزم متواصل

رفع مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أسمى آيات التبريكات والتهاني بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد.

وقال لقد اتسم عهد الملك سلمان رعاه الله بعهد الخير والبركة والعدل إذ واصل حفظه الله النهج الذي سارت عليه المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس رحمه الله وسار عليه جميع الملوك السابقين وهو نهج خدمة الدين والوطن والمواطن.

لقد أصدر خادم الحرمين الشريفين العشرات من القرارات خلال العاميين الماضيين والتي تصب جميعها في الدفع بعجلة التنمية والنهضة في بلاد الحرمين وها نحن اليوم نرى أثر هذه القرارات من خلال موازنة الخير التي تم الاعلان عنها مؤخرا، وهي أضخم ميزانية في تاريخ المملكة وهذا خير برهان على أننا أمام ملك سخر نفسه ووقته لخدمة شعبه ودينه ووطنه.

و إن ما تعيشه مملكتنا الغالية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، هو مدعاة للفخر على جميع الاصعدة.

المملكة التي تعتبر قلب العالم الاسلامي ومصدر قوته وهي حاليا ضمن أفضل ٢٠ دولة اقتصادية وتتمتع بثقل سياسي على الصعيد العالمي كل هذه إنجازات يحق لنا نفخر ونتفاخر بها كسعوديين.

وعلى الصعيد الخارجي فقد غَيّر – رعاه الله -, ملامح السياسة الخارجية للبلاد انطلاقاً من حنكته وحكمته في صياغة القرارات وصناعة مواقفها وتكييف علاقاتها الخارجية وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن، وإدراكاً منه لحجم المخاطر العاصفة التي تحيط ببلادنا وبالأمتين العربية والإسلامية فكانت «عاصفة الحزم» حازمة في قرارها، وفي توقيتها، وفي أهدافها فكان لهذا القرار التاريخي صدى واسعا وحظي بترحيب شعبي كبير في الداخل والخارج نحو إعادة الهيبة والاعتبار للدول العربية والإسلامية وتوالت إنجازاته في هذا الشأن فكان إنشاء التحالف الإسلامي الذي ضم 34 دولة لمحاربة الإرهاب وتنظيماته تتويجا لمنجزاته العظيمة خلال العاميين الماضيين من حكمه المجيد.