 أمانة منطقة الرياض تباشر إغلاق سوق العزيزية للطيور بعد الاشتباه بإصابة عدد من الطيور بإنفلونزا الطيور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلن عن إيقاف أحد الرقاة بمحافظة الخرج وكيل محافظة الأحساء : ميزانية 2018 .. شفافية ووضوح مدير جامعة الأمير سطام ميزانية هذا العام جسدت حكمة وتوازن سياسات الملك سلمان القيادة تهنئ آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب طهران التحالف : اعتداءات المليشيا الحوثية على الشعب اليمني والمملكة تأتي بدعم من النظام الإيراني أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية: ميزانية 2018م دلالة على نجاح الحكومة في إرساء قواعد اقتصادها المتنوع أمانة منطقة الرياض تباشر إغلاق سوق العزيزية للطيور بعد الاشتباه بإصابة عدد من الطيور بإنفلونزا الطيور رئيس غرفة الأحساء: الميزانية تدعم القطاع الخاص وتترجم جهود الإصلاح والتنمية الصفيان : عصر الحزم والعزم متواصل جامعة عبدالرحمن بن فيصل و (نبراس) ينظمان ملتقى للوقاية من المخدرات في البيئات التعليمية خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس الولايات المتحدة الأمريكية

أمانة منطقة الرياض تباشر إغلاق سوق العزيزية للطيور بعد الاشتباه بإصابة عدد من الطيور بإنفلونزا الطيور

أمانة منطقة الرياض تباشر إغلاق سوق العزيزية للطيور بعد الاشتباه بإصابة عدد من الطيور بإنفلونزا الطيور
المناطق - الرياض

باشرت أمانة منطقة الرياض بعد وصول بلاغ من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض حيال الاشتباه في إصابة عدد من الطيور في سوق العزيزية للطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) وتشكيل لجنة مع الزراعة بمشاركة عدد من الإدارات العامة المعنية في الأمانة وهي الإدارة العامة لصحة البيئة – الإدارة العامة للأسواق – الإدارة العامة للنظافة – الإدارة العامة للراحة والسلامة – الإدارة العامة للتشغيل والصيانة – بلدية العزيزية، حيث تم حصر المنشآت ومنع البيع والشراء في السوق، وإغلاق كافة المنشآت فيه احترازياً.
وأشارت أمانة منطقة الرياض أنه تم تشكيل فريق يضم عدد من الأطباء البيطريين والمساعدين ومراقبين صحيين ومهندسين
بهدف مباشرة الوضع في السوق ومتابعة الحالة ميدانياً والإشراف على أي تطورات للحالات المرضية للطيور.
وأعلنت الأمانة عن جاهزيتها بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض بالمعدات والآليات وفرق النظافة لمتابعة ومعالجة الحالة المرضية في سوق العزيزية للطيور.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>