 القيادة تهنئ آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري

القيادة تهنئ آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الاتحاد السويسري الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب الاتحاد السويسري الصديق.

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