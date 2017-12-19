 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلن عن إيقاف أحد الرقاة بمحافظة الخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلن عن إيقاف أحد الرقاة بمحافظة الخرج

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلن عن إيقاف أحد الرقاة بمحافظة الخرج
المناطق-أشرف العصيمي 

صرح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أنه في إطار جهود اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة الأشخاص الذين يزاولون الرقية والطب الشعبي تم إيقاف أحد الرقاة بمحافظة الخرج، وإحالته لجهة الاختصاص إثر ارتكابه مخالفات شرعية ونظامية، واستخدامه لوسائل غير شرعية في الرقية وعدم تجاوبه مع اللجنة.
وبين متحدث فرع الهيئة بمنطقة الرياض أن اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة والطب الشعبي مشكلة من عدة جهات، وتقوم بمتابعة وملاحظة عمل الرقاة والرقية والطب الشعبي ورصد جميع المخالفات الشرعية والنظامية من خلال حصر الرقاة والمعالجين بالطب الشعبي والأعشاب، ومن ثم الرفع بالتوصيات حيالها لمقام إمارة المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.
الجدير بالذكر أن اللجنة تحظى باهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض – حفظه الله- لتلافي المخالفات الشرعية والنظامية ممن يمارس الرقية والطب الشعبي، وإيقاف من يلزم إيقافه ومحاسبته وفق النظام.

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