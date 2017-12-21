وداعا لشاشات الهواتف المهشمة .. إليك هذا الحل الجديد

لا شك أن كل مستخدم للهواتف الذكية واجه ذات مرة مشكلة “الشاشة المهشمة” بعد سقوط جهازه بالخطأ، لكن الأبحاث الجديدة ربما تحمل نبأ سارا بخصوص هذا الأمر.

ووفق ما ذكرته صحيفة “الميرور” البريطانية، فإن الباحثين طوروا نوعا معيّنا من الزجاج يمكن أن يصلح “نفسه”.

وطور الفريق زجاجا من البوليمر منخفض الوزن القادر على إعادة ربط الشقوق عند الضغط عليها باليد.

وقالت “الميرور” إن فريق البحث يعتقد أن هذا النوع من الزجاج يمكن استخدامه في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مستقبلا.

وذكر الباحثون أنهم “طوروا هذا النوع من الزجاج عن طريق الصدفة فقط”، مضيفين “كنا نأمل تطوير زجاج صديق للبيئة، حتى لا نجد أنفسنا مضطرين في كل مرة للتخلص من الزجاج إذا انكسر”.