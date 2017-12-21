 نائب رئيسة الوزراء البريطانية.. عثروا بجهازه على “أفلام إباحية” فكانت نهايته مؤسفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نائب رئيسة الوزراء البريطانية.. عثروا بجهازه على “أفلام إباحية” فكانت نهايته مؤسفة

نائب رئيسة الوزراء البريطانية.. عثروا بجهازه على “أفلام إباحية” فكانت نهايته مؤسفة
المناطق - وكالات

طلبت رئيسية الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، من نائبها داميان غرين (61 عاما)، الاستقالة من منصبه، بعد العثور على “أفلام إباحية” على الحاسوب الخاص بعمله في مجلس العموم البريطاني، في قضية تعود للعام 2008.

وقالت ماي في رسالة إلى غرين إنه أطلق تصريحات “مضللة” و”غير دقيقة” بخصوص استيضاح الشرطة عن المواد الإباحية على حاسوبه في العامين 2008 و2013، الأمر الذي يعد خرقا لقانون العمل الوزاري.

وكتبت ماي في رسالتها: “في الوقت الذي أتفهم الضائقة الكبيرة التي سببتها لكم بعض الادعاءات التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، فإنه من دواعي أسفنا العميق أن طلبت منك الاستقالة من الحكومة وقد قبلت استقالتك”.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية مؤخرا أن غرين تحرش بصحفية تدعى كاتي مالتبي (31 عاما). وقد تحدثت الصحفية عن الحادثة في أكتوبر الماضي، وقالت إنها وقعت في حانة.

واعتذر غرين في رسالة إلى ماي عن تصريحاته المضللة للشرطة بشأن وجود أفلام إباحية على حاسوبه، كما أعرب عن أسفه للضيق الذي تسبب فيه للصحفية مالتبي.

وقال والدا مالتبي إنهما يشعران بالسعادة من نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء في هذه القضية، وأعربا عن ارتياحهما بالكشف عن عدم صدق نائب رئيسة الوزراء.

وقال والدا كاتي إنهما تلقيا العديد من الرسائل الداعمة لهما والمقدرة لشجاعة ابنتهما التي كشفت عن إساءة استخدام المسؤولين للسلطة.

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