 شاهد فيديو أفرج عنه بعد 18 عاما .. “الأجسام الفضائية” حقيقة لا خيال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد فيديو أفرج عنه بعد 18 عاما .. “الأجسام الفضائية” حقيقة لا خيال

شاهد فيديو أفرج عنه بعد 18 عاما .. “الأجسام الفضائية” حقيقة لا خيال
المناطق - وكالات

قضى المتقاعد ديفيد فرافور 18 عاما كطيار للبحرية، لكن ما شاهده خلال مهمة تدريبية روتينية يوم 14 نوفمبر 2004 كان “مفاجئا وصادما”.

وأظهر مقطع فيديو، أفرج عنه الجيش الأميركي مؤخرا، كائنا بطول 40 قدما قبالة ساحل كاليفورنيا يتحرك بسرعة جنونية، وذلك خلال القيام بمهمة تدريبية على متن مقاتلة F / A-18.

وظهر الجسم لفترة قصيرة ثم انحرف نحو البحر، وتوقف قليلا وبدأ يحوم بعد ذلك قبل أن يختفي من الرادار والسماء.

وقال فرافور لموقع “آي بي سي نيوز” الأميركي “أستطيع أن أقول لكم أن الجسم الذي رصدته خلال هذه المهمة لم يكن من هذا العالم”.

مضيفا “أنا لست مجنونا، لم أكن ثملا.. رأيت الكثير من الأشياء خلال 18 عاما من الطيران، لكن ما رأيته في ذلك اليوم كان فعلا غريبا وغير عادي”. وتابع “هذا الشيء لم يكن لديه أجنحة”.

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