الجزائر تعتذر للمملكة: ما حصل خطأ وسنتخذ اللازم لضمان عدم تكراره

قال سفير المملكة لدى الجزائر الدكتور سامي الصالح أن رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، قدّم اعتذار الجزائر لرئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عن ما بدر من تصرفات غير مسئولة تجاه المملكة في احدى الملاعب الرياضية.

ونقل سفير خادم الحرمين الشريفين عن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، قوله إنّ تصرّف جماهير كرة القدم بملعب عين مليلة في محافظة أم البواقي، سلوك “لا ينمّ عن أخلاق الشعب الجزائري الأصيل وجاري اتخاذ اللازم تجاه من قام بذلك وضمان عدم تكراره” حسبما نقلته “عكاظ”.

كما نشر مجلس الشورى خبر استقبال رئيس الوزراء الجزائري لرئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وكتب على حسابه في تويتر.. رئيس الوزراء الجزائري يقدم اعتذاره عن التصرفات غير المسؤولة للإساءة للمملكة في احد ملاعب الجزائر ويؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات مستقبلاً.

ولم تُصدر رئاسة الوزراء الجزائرية أيّ تعليقٍ حول تصريحات رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية أو اللقاء الذي جمع أويحيى برئيس مجلس الشورى السعودي، كما لم يرد أيّ تصريحٍ لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقود الحكومة، مثلما جرت عليه العادة خلال تعاطي أويحيى مع قضايا سياسية هامة.