إيداع الدفعة الأولى من حساب المواطن بحد أدنى 300 ريال

أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي في “تويتر” بدء إيداع مبالغ الدعم لي حسابات المستحقين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكر الحساب، في تغريدة :”بدأ إيداع مبالغ الدفعة الاولى من #حساب_المواطن في حسابات المستحقين”.

وأضاف “الحد الأدنى بحسب السياسات المعتمدة هو 300 ريال للأسرة الواحدة و الفرد المستقل”.

وذكر الحساب ‏أنه بإمكان المستفيدين معرفة قيمة الاستحقاق في ⁧#حساب_المواطن⁩ باستخدام الحاسبة التقديرية.

وكان مدير البرنامج، علي راحتي، قال لقناة “العربية” إنه تم الانتهاء من تحديد كافة قوائم المستحقين للدعم وتحديد المبالغ أمس الأربعاء.

وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت “حساب المواطن”، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 ديسمبر 2017، وسيكون مصاحبا معها الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.