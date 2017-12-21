 القحطاني ساخرا من تهنئة “تميم” في يوم قطر الوطني: نهنئكم بسماح عزمي لك بفتح حساب بتويتر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2017 ميلاديا

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القحطاني ساخرا من تهنئة “تميم” في يوم قطر الوطني: نهنئكم بسماح عزمي لك بفتح حساب بتويتر

القحطاني ساخرا من تهنئة “تميم” في يوم قطر الوطني: نهنئكم بسماح عزمي لك بفتح حساب بتويتر
المناطق - وكالات

تهكم سعود القحطاني، مستشار بالديوان الملكي، من تهنئة معاون الإرهاب ” تميم بن حمد ” ، للشعب ، بمناسبة يوم قطر الوطني.

وعلق القحطاني ساخرًا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : خالص التهنئة بسماح عزمي لك بفتح حساب في تويتر مع تمنياتي الصادقة أن يسمحوا لك بإدارة الحساب.

وأضاف القحطاني: وفي يوم قطر الوطني يتذكر الأبناء دماء أجدادهم التي روت الأرض في قتال القوات المحتلة وخيانة تنظيم الحمدين لدماء الشهداء بتولية أحفاد المحتلين على البلاد فماعاد هناك معنى لذكرى الاستقلال.

وكان ” تميم ” قد قال على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : في يوم قطر الوطني نتذكر تضحيات الآباء والأجداد من أجل عزة الوطن وسؤدده، ونشيد بِصلابة شعب قطر في الدفاع عن استقلال وطنه ومنجزاته ومبادئه، ونؤكد العزم على مواصلة طريق البناء والتنمية والكرامة. وكل عام وأنتم بخير.

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