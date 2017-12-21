بعد تدشين أول مركز إداري متكامل الخدمات.. أمير الرياض لـ “المناطق”: مستعدون لإمداد المناطق الأخرى لتنفيذ مثل هذه المشاريع

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المركز الإداري بحي السلي، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمركز ثم قام بجولة على الإدارات التي بدأت مزاولة أعمالها لتقديم خدماتها للمواطنين.

ثم شرف حفل الافتتاح والذي عرض فيه فلم عن مشاريع المراكز الادارية المزمع تنفيذها ضمن خطة أمانة منطقة الرياض واستعرض الفيلم الجهات الحكومية المتواجدة في المركز الاداري بالسلي ومعلومات عن مساحات المباني لهذه الجهات .

وقال ” اولا سعدنا بهذه اللمسات الحضارية الرائدة التي تنفذ بتوجيهات من مهندس الفكر الاداري الاول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله وهذه المراكز سوف تهيئ للمواطن ارضية جيدة لكي يستطيع ان يحصل بالقرب منه كل ما يبحث عنه من جهات حكومية وليحصل على خدماتها بيسر وسهولة ويجب ان الزملاء المتواجدين في هذه الادارات ان يقوموا بدورهم من خدمات تجاه المواطنين , ونحن نسعى لتنفيذ 6 مراكز الان وتبقى تنفيذ 5 مراكز في المستقبل القريب ان شاء الله “.

وفي سؤال لـ”المناطق” عن مدى دراسة أهمية ربط هذه المراكز بمواقع محطات قريبة لمترو الرياض، قال ” لقد اخذنا بعين الاعتبار مواقع هذه المراكز الادارية لان تكون بالقرب من محطات القطار وتم تصميم الدراسات على هذا الأساس ” .

وفي سؤال آخر لـ”المناطق” عن مدى استفادة امانات مناطق المملكة الاخرى من مثل هذا المشاريع التي تنفذ للتطوير في منطقة الرياض، قال “نحن على اكمل الاستعداد لإمداد أي جهة من الجهات في المناطق الاخرى لتنفيذ مثل هذه المشاريع الرائدة لخدمة المواطن فجميع الدراسات والمعلومات تحت تصرفهم في حال رغبتهم بتنفيذ مثل هذه المراكز”.

يذكر أن المركز الإداري بحي السلي نفذته أمانة منطقة الرياض شرقي العاصمة بمساحة تتجاوز 124 ألف متر مربع , ويضم المركز مباني متعدد لـ13 جهة حكومية، شملت البلدية الفرعية بحي السلي، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، ومديرية الدفاع المدني، وشرطة منطقة الرياض، ووكالة الأحوال المدنية، والنيابة العامة، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة الهلال الأحمر، ووزارة العدل، والمحكمة، والمركز الصحي، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى مبنيين مخصصين للاستثمار. وتهدف خطوة إنشاء المراكز الإدارية إلى تعزيز توجهات الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات لسكان مدينة الرياض، والمساهمة في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية، وتقريب الخدمات لسكان العاصمة، ومراعاة التوزيع الجغرافي الممتد داخل مدينة الرياض.

وتعمل أمانة منطقة الرياض حاليًا على إنجاز خمسة مراكز إدارية أخرى في أحياء الحائر والشفاء والعزيزية ونمار والعريجاء على أراضٍ تتجاوز إجمالي مساحتها 444 ألف متر مربع، وتضم مواقف مخصصة للمركبات تستوعب أكثر من 5700 سيارة.