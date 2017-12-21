 الأرصاد: استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للغبار في مكة والمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للغبار في مكة والمدينة

الأرصاد: استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للغبار في مكة والمدينة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

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