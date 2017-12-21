جندي كوري شمالي ينشق.. وقوات سيول تطلق النار

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الخميس، ان جنديا كوريا شماليا منشقا وصل الى الجنوب عبر المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأطلق جنود كوريون جنوبيون حوالى 20 طلقة تحذيرية عندما اقترب جنود شماليون من الحدود بعد انشقاق رفيقهم الجندي ولجوئه الى الجنوب الخميس، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع في سيول.

وقال متحدث باسم الوزارة ان الجنود الشماليين بدوا وكأنهم يبحثون عن الجندي المنشق الذي كان قد تمكن من عبور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين عندما كان الضباب يغطي المنطقة.

وافاد المتحدث ان الجندي الشمالي “ذي الرتبة المنخفضة” شق طريقه عبر المنطقة الوسطى من الحدود، وذلك بعد مرور شهر على حادثة نادرة مماثلة شهدتها بلدة #بانمونغوم حيث لا يفصل بين الجنود الشماليين والجنوبيين سوى جدار اسمنتي.

وفي تلك الحادثة قبل شهر قاد #المنشق مركبته بسرعة الى #الحدود التي تخضع لحماية امنية مشدده، ثم اتجه جريا نحو الجنوب وسط زخات الرصاص الذي كان ينهمر عليه.

واظهرت لقطات فيديو جنديان من الجنوب يزحفان نحوه ويسحبانه الى منطقة آمنة، وهو الآن يتعافي من 4 اصابات في مستشفى كوري جنوبي.

وتعد حادثة، الخميس، #الانشقاق الرابع لجندي كوري شمالي عبر المنطقة المنزوعة السلاح هذا العام.

وظهر الجندي المنشق في مركز حراسة وسط الضباب، صباح الخميس، كما اشارت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) نقلا عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية.

وافادت الوكالة انه لم يسمع اي اطلاق نار او يلاحظ اي حركة لجنود شماليين خلال الانشقاق.

وبعيدا عن بانمونغوم تمتد بقية #المنطقة_المنزوعة_السلاح بطول 4 كيلومترات التي تحيط بها الاشرطة الشائكة وحقول الالغام، ويعتبر عبورها امرا بالغ الخطورة.