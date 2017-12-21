رسمياً: العراق يطلب استضافة «خليجي 24»

أعرب وزير الشباب والرياضة العراقي، عبد الحسين عبطان، عن رغبة بلاده في طلب استضافة النسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس الخليج، في نسختها 24 بالعراق.

وبحسب صحيفة الاتحاد، أوضح عبطان أن بلاده تقترح 3 مدن لاحتضان البطولة، في العاصمة بغداد والنجف والبصرة، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستوفر جميع مستلزمات ضيافة الوفود الخليجية الشقيقة، من خلال توفير التجهيزات الرياضية والمنشآت المتكاملة الحديثة.

يذكر أن العراق كانت مرشحة لاستضافة النسخة 22، إلا أن الاتحادات الخليجية قررت نقلها بسبب عدم توافر الظروف الملائمة لإقامة البطولة.