 مواطن يتبرع بــ«كليته» لإنقاذ شقيقه الأصغر في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مواطن يتبرع بــ«كليته» لإنقاذ شقيقه الأصغر في جدة

مواطن يتبرع بــ«كليته» لإنقاذ شقيقه الأصغر في جدة
المناطق_جدة

ضرب مواطن أروع أمثلة تجسيد الأخوة عندما تبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأصغر وشهد مستشفى الحرس بجدة ،  عملية زراعة كلية للمواطن حمود غازي العتيبي بعد أن تبرع له شقيقه “محمد” بإحدى كليتيه، لينهي بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي استمرت لسنتين.

وبعدما اثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت لهما في المستشفيات أن هناك توافقاً ويمكن إجراء عملية نقل الكلى.

وقرر “محمد ” التبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأصغر “حمود”؛ إيماناً منه بأن التبرع لشقيقه واجب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح وخرجا من غرفة العمليات ويخضعان للفحوصات اللازمة بعد اجراء العملية.

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