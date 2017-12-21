 “سعوديات” يلجأن لهذه الحيل القانونية لحرمان الأزواج من الميراث ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 21 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“سعوديات” يلجأن لهذه الحيل القانونية لحرمان الأزواج من الميراث !

“سعوديات” يلجأن لهذه الحيل القانونية لحرمان الأزواج من الميراث !
المناطق_الرياض

أوضح محامي أن «حالات ترد للمكتب من زوجات ثريات يمتلكن أموالا طائلة، من بينهن سيدة أعمال معروفة تمتلك ثروة تقدر بـ30 مليون ريال حصلت عليها بعد وفاة والدتها التي كانت تمتلك عقارات وأموالا بعدة مدن، وطلبت السيدة من المكتب طريقة قانونية تحرم بها زوجها من نصيبه كوريث شرعي بعد وفاتها، وذلك لاكتشافها بأنه له علاقات غير شرعية مع نساء أخريات» وأضاف المحامي أن هناك زوجات ثريات أخريات يمتلكن ما يقارب 65 مليون ريال، ويبحثن عن طرق قانونية تحرم أزواجهن من الميراث.

وبحسب صحيفة «الوطن» قال المحامي وليد المسند أن هناك حلول قانونية قد تساعد الزوجة في ذلك، كإنشاء شركة مغلقة بينها وبين أبنائها، وتسجيل جميع العقارات باسم الشركة، بحيث تخصص نصيبها من تلك الشركة 60%، وكل 5 سنوات يتناقص نصيبها من تلك النسبة، حتى إذا جاء زوجها ليرث بهذه الحالة سيرث الربع من 5% أي سيحصل على ما يقارب 500 ألف ريال من 100 مليون على سبيل المثال».

وأضاف «هناك حل قانوني آخر، وهو أن تكتب الزوجة جميع أملاكها بأسماء أبنائها قبل وفاتها، ويتم أخذ وكالات منها على أن تقوم هي بإدارة تلك الأملاك بحياتها».وأبان المسند، أن «هناك عدة أسباب تدفع النساء الثريات إلى السعي لحرمان أزواجهن من الميراث من بينها الخيانة الزوجية»، موضحا أن البحث عن طرق لحرمان الأزواج من الميراث تعد من الحالات الغريبة التي تمر على المحامين.

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