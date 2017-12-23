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الانقلاب الشتوي يبدأ الخميس ويستمر 88 يوما

مركز صحة كدي يستضيف مركز التاهيل الشامل للإناث

http://almnatiq.net/?p=514004

استضاف مركز الصحة الاولية بكدي مركز التاهيل الشامل للإناث بقسميه ( الإيوائي – الرعاية النهاريه ) لتفعيل اليوم العالمي للإعاقه وقد توجه للمركز كادر متخصص من المركز يتكون من منسقة العلاقات العامة والاعلام واخصائيتان اجتماعيه ونفسيه واخصائية التمريض ودكتورة الرعايه المنزليه ومدربه من الرعاية النهارية وعدد (٤) مقيمات بالمركز
الهدف من الزيارة المشاركة والتعريف بالمركز ورسالته والخدمات المقدمة لهذه الفئة وقد تم التوضيح للحضور المشارك من كادر المركز الصحي وطالبات تدريب الخدمة الاجتماعيه والدكتوره المشرفه على تدريبهم أ/ سوزان الرحيلي واخصائيات من الحضور المشارك من مكتب الضمان الاجتماعي القسم المسؤول عن اعانات ذوي الاحتياجات الخاصه مايقدم لذوي الاعاقه داخل المركز وايضاً تم الاجابه على استفساراتهم وتزويدهم برقم منسقة العلاقات العامة بالمركز في حال طلب المساعدة للاجابه على استفساراتهم
وفي نهاية اللقاء تم شكر الكادر من قبل الاخصائية الاجتماعية بالمركز استاذه / عفاف ابو شال نيابة عنها وعن ادارة المركز الصحي وتم تقديم شهادات شكر وهدايا رمزيه للمقيمات وادارة مركز التاهيل الشامل للاناث .

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