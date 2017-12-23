التحالف : ميليشيات الحوثي تعيق توزيع اللقاحات و تنهب المساعدات الطبية والغذائية

اتهم المتحدث بإسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، ميليشيات الحوثي بإعاقة توزيع اللقاحات، ونهب المساعدات الطبية والغذائية.

فيبدو أن ميليشيات الحوثي لا تنفك عن مواصلة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الإنسانية.

اتهامات المالكي تأتي رغم إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاشتباه بحالة إصابة مليون شخص بالكوليرا، وسط توقعات بظهور موجة جديدة من المرض في مارس وأبريل المقبلين.

وكانت قيادة التحالف أعلنت يوم الأربعاء السماح باستمرار فتح ميناء الحديدة – الخاضع لسيطرة الانقلابيين – لاستقبال المواد الإغاثية والمستلزمات التجارية.

قيادة التحالف قالت إنها ستسمح باستمرار فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوماً لتطبيق مقترحات مبعوث الأمين العام الخاص لليمن بشأن الميناء.

خطوة لاقت ترحيباً من حكومات غربية عدة بينها بريطانيا، التي عبرت عن قلقها تجاه استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة وصول المساعدات وزعزعة الاستقرار في الإقليم.

يأتي هذا بالتزامن مع تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة 47 شاحنة مساعدات غذائية تمهيداً لإرسالها إلى تعز، ضمن مشروع توزيع أكثر من 76 ألف سلة غذائية تستهدف مديريات المحافظة.

ويأتي مشروع التوزيع امتداداً لأكثر من 166 مشروعاً نفذها المركز في جميع محافظات اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها.