أفاد مصدر رسمي بقيادة التحالف بأنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف، طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم ” بهيا داناس Bahia Danas ” تحمل على متنها 13.808 أطنان مترية من الوقود إلى ميناء الحديدة.
وذكر المصدر أن السفينة قد وصلت فعلاً إلى الميناء الساعة الـ 8 و 48 دقيقة من صباح هذا اليوم ، مؤكداً حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.
سفينة محملة بالوقود تحمل اسم ” بهيا داناس ” تصل ميناء الحديدة
أفاد مصدر رسمي بقيادة التحالف بأنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف، طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم ” بهيا داناس Bahia Danas ” تحمل على متنها 13.808 أطنان مترية من الوقود إلى ميناء الحديدة.
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