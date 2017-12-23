سفينة محملة بالوقود تحمل اسم ” بهيا داناس ” تصل ميناء الحديدة

أفاد مصدر رسمي بقيادة التحالف بأنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بقيادة التحالف، طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم ” بهيا داناس Bahia Danas ” تحمل على متنها 13.808 أطنان مترية من الوقود إلى ميناء الحديدة.

وذكر المصدر أن السفينة قد وصلت فعلاً إلى الميناء الساعة الـ 8 و 48 دقيقة من صباح هذا اليوم ، مؤكداً حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.