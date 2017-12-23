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الانقلاب الشتوي يبدأ الخميس ويستمر 88 يوما

الموافقة على زيادة عدد مقاعد طلبة أطباء الامتياز المبتعثين للخارج إلى 200 مقعد سنوياً

الموافقة على زيادة عدد مقاعد طلبة أطباء الامتياز المبتعثين للخارج إلى 200 مقعد سنوياً
http://almnatiq.net/?p=514034

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عن صدور موافقة المقام السامي الكريم على زيادة عدد مقاعد طلبة أطباء الامتياز المبتعثين للخارج والذين يرغبون قضاء سنة الامتياز داخل المملكة من (55) مقعداً، إلى (200) مقعد سنويا.

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