الموافقة على زيادة عدد مقاعد طلبة أطباء الامتياز المبتعثين للخارج إلى 200 مقعد سنوياً

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عن صدور موافقة المقام السامي الكريم على زيادة عدد مقاعد طلبة أطباء الامتياز المبتعثين للخارج والذين يرغبون قضاء سنة الامتياز داخل المملكة من (55) مقعداً، إلى (200) مقعد سنويا.
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