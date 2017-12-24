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اليمن .. مقتل 3 خبراء اتصالات ومتفجرات لبنانيين في غارة للتحالف بحجة

اليمن .. مقتل 3 خبراء اتصالات ومتفجرات لبنانيين في غارة للتحالف بحجة
http://almnatiq.net/?p=514204

قتل 3 أشخاص ينتمون إلى حزب الله اللبناني، و7 مسلحين من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في غارة جوية شنتها طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن على معقل للمتمردين شمال غربي البلاد.

واستهدفت الغارة منزلا كان يتحصن فيه 3 خبراء اتصالات ومتفجرات من ميليشيات حزب الله برفقة متمردين حوثيين، وذلك بالقرب من الجامع الكبير في منطقة حرض بمحافظة حجة على الحدود مع السعودية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن من بين قتلى ميليشيات حزب الله، شخص مختص في مجال الاتصالات، بينما الاثنان الآخران يعملان في مجال المتفجرات وزراعة الألغام، خاصة البحرية، حيث عملا على تفخيخ قوارب تستخدمها ميليشيات الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن جثث اللبنانيين الثلاثة من ميليشيات الحزب تم نقلها إلى صنعاء، بينما وصلت جثث بقية القتلى من ميليشيات الحوثي الإيرانية، والبالغ عددها سبعة، إلى مستشفى الثورة في حجة.

 

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