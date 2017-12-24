هذه الأسئلة الأكثر شيوعا في حساب المواطن .. ما إجابتها ؟

كشف القائمون على برنامج حساب المواطن في السعودية عن أكثر الأسئلة شيوعا ممن سجلوا في حساب المواطن.

وذكر حساب المواطن عبر الحساب الرسمي على تويتر عن السؤال الأكثر شيوعا ًوهو “لماذا لم يصلني الدعم؟”.

وقد جاءت الإجابة مختصرة عبر الانتباه لأربعة أشياء وهي:

• تأكد أولا انك مستحق عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال على رقم 19912، وكذلك عبر حساب خدمة العملاء للبرنامج على تويتر.

• وإذا كنت قد سجلت قبل 16 ديسمبر فقد تشملك دفعة 10 يناير أما إذا سجلت بعد 16 ديسمبر وقبل 10 يناير ستشملك دفعة 10 فبراير (إذا كنت مستحق).

• التسجيل وحده لا يكفي، ويحب استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة قبل التاريخ المحدد للاستفادة من الدعم.

• إذا كنت غير مؤهل أو غير مستحق، يمكنك ان تتقدم بشكوى أو اعتراض عن طريق الموقع الالكتروني.