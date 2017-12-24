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بعد تضييق الخناق عليهم .. 22 حوثيا يسلمون أنفسهم في جبال بيجان

بعد تضييق الخناق عليهم .. 22 حوثيا يسلمون أنفسهم في جبال بيجان
http://almnatiq.net/?p=514216

سلم نحو 22 عنصرا من ميليشيات الحوثي الهاربين في جبال بيحان أنفسهم لقوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية.

وكان طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، قد استهدف السبت، حشداً مسلحاً لميليشيات الحوثي في مديرية أرحب، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك قبل توجههم إلى جبهة نهم شرق صنعاء، حيث تستمر هزائمهم الميدانية هناك وسط تقدم متسارع للجيش اليمني.

وأفاد مصدر محلي أن غارات التحالف باغتت تجمع الحوثيين المسلح في قرية بوسان بمديرية أرحب، أثناء حشد وتجهيز المقاتلين للتوجه إلى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

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