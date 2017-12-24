جولة تميم في إفريقيا.. استمرار للجهد التخريبي والدعم المستمر للإرهاب

تباينت التحليلات والآراء حول جولة أمير قطر في دول غرب افريقيا، ففيما اعتبرها البعض محاولة لاستعادة نفوذ قد تكون خسرته في شرق افريقيا، يرى آخرون أنها تأتي في سياق جهد قطري متصل منذ أعوام في دعم جماعات التطرف والتشدد في القارة السمراء.

تشمل الجولة الإفريقية ستة بلدان؛ هي مالي وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وغينيا والسنغال، ويرى متابعون أن قطر تسعى بتحرك أميرها إلى إيجاد موطئ قدم في منطقة كانت وبالا على استقرارها، طيلة الأعوام الماضية.

وشكلت قطر شريانا دائما للإرهاب في عدد من بلدان إفريقيا، فمالي مثلا تحولت إلى أرض خصبة للإرهابيين، بسبب دعم قطري منقطع النظير.

كما يستهدف السعي القطري لموطئ قدم في غرب افريقيا استمرار جهدها التخريبي في دول شمال افريقيا العربية كمصر وليبيا، التي منيت جهودها فيها بانتكاسات متتالية مع تراجع دور الجماعات الارهابية التي تدعكها الدوحة.

إرهاب في “ثوب مساعدات”

وعملت الدوحة على جذب الإرهابيين إلى مالي من مختلف أنحاء العالم، كما استخدمت قطر ستار المساعدات وتوطيد العلاقات الثنائية”، وتجول المسؤولون القطريون في مناطق شمال البلاد المضطرب تحت حماية “حركة التوحيد والجهاد ” المتطرفة في مالي.

ويصل الدعم القطري بالمال والسلاح لهذه الجماعات المتطرفة بصور ملتوية، بهدف ربط التنظيمات الإرهابية التي تدعمها مروراً بمنطقة الصحراء الكبرى وليبيا .

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، تركز عناصر الإرهاب القطري على خمسة تنظيمات رئيسية أبرزها؛ حركة “التوحيد والجهاد” المتطرفة التي تعتمد في مصادر تمويلها إلى جانب الدوحة، على تجارة المخدرات والسلاح والاختطاف.

فضلا عن ذلك، تقدم الدوحة مساعدات مالية ولوجستية كبيرة لكل من متمردي حركة “تحرير أزواد” وحركة “أنصار الدين” و”أنصار الشريعة” إلى جانب تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب”، كما تريد الدوحة أن تقدم دعما لوجيستسا جديدا لكتائب ” جماعة أنصار الإسلام والمسلمين”.