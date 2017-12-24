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وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
http://almnatiq.net/?p=514226

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

محلل أول التخطيط والأداء: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، الهندسة، إدارة الأعمال)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
أخصائي شراكة أعمال الموارد البشرية: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي صلة.
مشرف تخطيط القوى العاملة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2017م.

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