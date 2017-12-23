مصرع مقيم وإخلاء 11 شخصا اثر انهيار سقف منزل شعبي بجازان

باشرت فرق الدفاع المدني مساء اليوم حادثة انهيار منزل بمدينة جازان الى وفاة مقيم اربعيني واخلاء المنزل من 11 شخصا ، وذلك بموقع الحادثة .

وأوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني انه وردنا بلاغ عن انهيار منزل بمدينة جيزان وعند وصول الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن ‏انهيار سقف غرفة بالدور الثاني على الدور الارضي في مبنى شعبي مكون من دورين مع وجود شخص تحت الانقاض.

مشيرا الى ان الفرق باشرت العمل بالموقع وقامت بإخراج شخص يمني الجنسية مقيم نظاميا ويبلغ من العمر ٤٢ عام بحالة وفاة كما تم إخلاء ١١ شخص من المبنى.