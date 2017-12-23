نجاح المرحلة الثانية من خطة لجنة الحكام الفرعية بالجوف

صرح رئيس لجنة الحكام الفرعية بمنطقة الجوف محمد بن مظهر الفهيقي عن نجاح المرحلة الثانية من خطة اللجنة والتي بدأت العمل بها منذ عام ١٤٣٥ مؤكداً بانه يجب مضاعفة الجهد والعمل بالمرحلتين القادمتين، وحكام المنطقة ساهموا في إنجاح المرحلتين الاولى والثانية.

وعبر عن عظيم شكره وعرفانه لحكام منطقة الجوف على الجهود والتضحيات مما يعزز ويمكّن لهم فرص التواجد بين مصاف حكام النخبة على أرض هذا الوطن الشامخ للأيام القادمة بمشئية الله تعالى.

كما قدم التهئنه والتبريكات لكافة أندية منطقة الجوف التي حصدت ثمار مازرعت هذا الموسم وجاء بها بطل دوري الدرجة الاولى “نادي الجندل” وللأستاذ عبدالرحمن الحجاج رئيس نادي الجندل الرياضي ، وتمنى لجميع ممثلين المنطقة في تصفيات الصعود القادمة الاستمرار والمشاركة ببطولة الصعود ومن ثم تحقيق الهدف الذي يتوافق مع تطلعات إخواننا من أبناء وأهالي ومسؤولين المنطقة الكرام.

وأختتم الفهيقي بشكره لسعادة مدير مكتب الهئية العامة للرياضة بمنطقة الجوف الأستاذ مرزوق العنزي على جهودة المثمرة بالنجاح وأعضاء الادارات وجماهير الأندية لتعاونهم خلال هذا الموسم الكروي المميز فلكل واحداً منهم بصمة وقصة عطاء وكفاح ونجاح .