احدث الأخبار

نجاح المرحلة الثانية من خطة لجنة الحكام الفرعية بالجوف
منطقة الجوف
 مصرع مقيم وإخلاء 11 شخصا اثر انهيار سقف منزل شعبي بجازان
منطقة جازان
 وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
أبرز المواد
 اليمن .. مقتل 3 خبراء اتصالات ومتفجرات لبنانيين في غارة للتحالف بحجة
أبرز المواد
 جولة تميم في إفريقيا.. استمرار للجهد التخريبي والدعم المستمر للإرهاب
أبرز المواد
 شاهد الوادي الرهيب الذي عبره النبيّ في هجرته
أبرز المواد
 بعد تضييق الخناق عليهم .. 22 حوثيا يسلمون أنفسهم في جبال بيجان
أبرز المواد
 هذه الأسئلة الأكثر شيوعا في حساب المواطن .. ما إجابتها ؟
أبرز المواد
 على غرار رشاوى قطر.. فضائح الفيفا تصطاد مسؤولين جديدين
أبرز المواد
 الحروب المقبلة في المنطقة .. “تحت الماء” بين روسيا والناتو
أبرز المواد
 مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في “اشتباكات العاصمة”
أبرز المواد
 (فيديو) بعد فوز ساحق على الريال .. برشلونة يحلق في الصدارة
أبرز المواد
عاجل

الانقلاب الشتوي يبدأ الخميس ويستمر 88 يوما

نجاح المرحلة الثانية من خطة لجنة الحكام الفرعية بالجوف

نجاح المرحلة الثانية من خطة لجنة الحكام الفرعية بالجوف
http://almnatiq.net/?p=514236

صرح رئيس لجنة الحكام الفرعية بمنطقة الجوف محمد بن مظهر الفهيقي عن نجاح المرحلة الثانية من خطة اللجنة والتي بدأت العمل بها منذ عام ١٤٣٥ مؤكداً بانه يجب مضاعفة الجهد والعمل بالمرحلتين القادمتين، وحكام المنطقة ساهموا في إنجاح المرحلتين الاولى والثانية.

وعبر عن عظيم شكره وعرفانه لحكام منطقة الجوف على الجهود والتضحيات مما يعزز ويمكّن لهم فرص التواجد بين مصاف حكام النخبة على أرض هذا الوطن الشامخ للأيام القادمة بمشئية الله تعالى.

كما قدم التهئنه والتبريكات لكافة أندية منطقة الجوف التي حصدت ثمار مازرعت هذا الموسم وجاء بها بطل دوري الدرجة الاولى “نادي الجندل” وللأستاذ عبدالرحمن الحجاج رئيس نادي الجندل الرياضي ، وتمنى لجميع ممثلين المنطقة في تصفيات الصعود القادمة الاستمرار والمشاركة ببطولة الصعود ومن ثم تحقيق الهدف الذي يتوافق مع تطلعات إخواننا من أبناء وأهالي ومسؤولين المنطقة الكرام.

وأختتم الفهيقي بشكره لسعادة مدير مكتب الهئية العامة للرياضة بمنطقة الجوف الأستاذ مرزوق العنزي على جهودة المثمرة بالنجاح وأعضاء الادارات وجماهير الأندية لتعاونهم خلال هذا الموسم الكروي المميز فلكل واحداً منهم بصمة وقصة عطاء وكفاح ونجاح .

روابط ذات صلة

الفالح يحصل على مساعد مفوض من جمعية الكشافة العربية السعودية

الفالح يحصل على مساعد مفوض من جمعية الكشافة العربية السعودية

 أنهى القائد الكشفي ابراهيم بن فالح الفالح من جامعة الجوف برنامج التأهيل الكشفي في مجال تنمية المراحل "مساعد مفوض" بتقدير ممتاز و التي حصل عليها ...
افتتح ورشة عمل وحدة المبادرات بجامعة الجوف … البشري يدشن بوابتي “بنك المبادرات” و “مهاراتي”

افتتح ورشة عمل وحدة المبادرات بجامعة الجوف … البشري يدشن بوابتي “بنك المبادرات” و “مهاراتي”

دشن معالي مدير جامعة الجوف الأستاذ الدكتور إسماعيل بن محمد البشري الثلاثاء غرة ربيع الثاني 1439 هـ ؛ بوابتي "بنك المبادرات" و "مهاراتي" خلال رعايته ...
تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة: طب الاسنان بجامعة الجوف تنجح بإجراء عملية نادرة لرضيعة في يومها الثالث عشر

تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة: طب الاسنان بجامعة الجوف تنجح بإجراء عملية نادرة لرضيعة في يومها الثالث عشر

نجح مركز العيادات الاستشارية بكلية طب الأسنان في جامعة الجوف بإجراء عملية جراحية نادرة طبياً بمنطقة الجوف، لأول حالة وهي مولودة في يومها الثالث عشر، ...

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*