” الغذاء والدواء ” تحذّر من منتج دقيق ذرة للعلامة التجارية بيكميت لمخالفته المواصفات القياسية الخاصة بالجلوتين

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين الذين لديهم حساسية من الجلوتين من شراء أو استهلاك منتج دقيق ذرة (Corn flour) للعلامة التجارية بيكميت (BAKEMATE)، وذلك لتجاوز محتوى الجلوتين الحد المسموح به في المواصفات القياسية الخليجية رقم (2012/1021 الأغذية الخالية من الجلوتين)، وهو ما يخالف ما ذُكر على البطاقة التعريفية للمنتج بأنه خالٍ من الجلوتين (شعاراً وكتابةً).

وأوضحت الهيئة أن الدقيق منتج في السعودية، ويزن 1 كيلو غرام، وبتواريخ إنتاج 5 /2017م وانتهاء 5 /2019م، وإنتاج 7 /2017م وانتهاء 7 /2019م، وإنتاج 9 /2017م وانتهاء 9 /2019م.

ولفتت “الغذاء والدواء” إلى أنها اتخذت إجراءات بخصوص هذا المنتج، منها إيقاف خط الإنتاج لمنتج دقيق الذرة للعلامة التجارية بيكميت (BAKEMATE)، ومخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتنسيق معها للتأكد من سحب المنتج المخالف من الأسواق المحلية.

وأوصت المستهلكين الذين لديهم حساسية من الجلوتين بعدم استهلاك هذا المنتج والتخلّص مما لديهم منه فوراً، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.