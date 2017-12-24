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أمير الشرقية يكرم اثنان من منسوبي الدفاع المدني بالجبيل لتميزهم

أمير الشرقية يكرم اثنان من منسوبي الدفاع المدني بالجبيل لتميزهم
http://almnatiq.net/?p=514458

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) وكيل رقيب فايز أحمد الناصر، والجندي مطلق محمد المطيري، من منسوبي إدارة الدفاع المدني بالجبيل.

 منوهاً سموه بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني، مؤكداً أن تكريم المتميزين هو أمرٌ تحفيزي لهم ولزملائهم لبذل المزيد من الجهود في الميدان، مشدداً يحفظه الله أن كل من يقدم ويبذل في أي موقع وفي أي مكان، هو محل التقدير والاهتمام، فالجميع مهمته خدمة المواطن والمقيم، ورفعة هذه البلاد، متمنياً سموه للمكرمين التوفيق.

  من جهته عبر وكيل الرقيب فايز الناصر، والجندي مطلق المطيري، عن بالغ سعادتهما بالتكريم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مؤكدين أن هذا التكريم من سموه، هو وسامٌ يعلق على صدورهم، يعتزون به ويفخرون.

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