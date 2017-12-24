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نائب أمير الشرقية يستقبل اللجنة المنظمة لملتقى “بيئي1”

نائب أمير الشرقية يستقبل اللجنة المنظمة لملتقى “بيئي1”
http://almnatiq.net/?p=514461

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أهمية الثقافة البيئية في الحفاظ على بيئة صحية وسليمة من المخاطر والتلوث، مشيراً إلى أن رؤية المملكة  2030 اهتمت بالبيئة باعتبارها أحد مقومات المجتمع الحيوي المتكامل.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم (الأحد) بمكتب سموه بديوان الإمارة، بأعضاء اللجنة المنظمة لفعاليات ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الأول بالمنطقة الشرقية “بيئي1” الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بالتزامن مع أسبوع البيئة الخليجي خلال الفترة من 20- 22 فبراير 2018م بمعارض الظهران الدولية.

ومن جهته، عبر المهندس طلال الرشيد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، عن شكره وتقديره باسمه وباسم كافة المهتمين بالجانب البيئي في المملكة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على رعايته الكريمة لفعاليات ملتقى “بيئي1″، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات سديدة، ستسهم بإذن الله بتنفيذ الملتقى والخروج بنتائج وتوصيات يعود أثرها إيجابياً على البيئة.

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