الاعلامي الوقيان للمناطق : تغريدتي عن مصدر ولم أسعى لتخريب البطولة

قال الاعلامي الكويتي مبارك الوقيان أن ما غرد فيه هو الهدف منها أن خبر سوف يطلع اليوم وانا صحفي تهمني الإثارة في الخبر وانا لم أسبب مشاكل وبحسب مصادري أن خبر سيطلع اليوم سيكون مفاجاة للجميع ولم أتوقع كل هذه الأصداء واللي اتهموني بعض الناس بأني أسعى لتخريب البطولة وهذا الامر غير صحيح وأتمنى نجاح البطولة التي تقام في بلدي
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