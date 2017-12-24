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الاعلامي الوقيان للمناطق : تغريدتي عن مصدر ولم أسعى لتخريب البطولة

الاعلامي الوقيان للمناطق : تغريدتي عن مصدر ولم أسعى لتخريب البطولة
http://almnatiq.net/?p=514464

قال الاعلامي الكويتي مبارك الوقيان أن ما غرد فيه هو الهدف منها أن خبر سوف يطلع اليوم وانا صحفي تهمني الإثارة في الخبر وانا لم أسبب مشاكل وبحسب مصادري أن خبر سيطلع اليوم سيكون مفاجاة للجميع ولم أتوقع كل هذه الأصداء واللي اتهموني بعض الناس بأني أسعى لتخريب البطولة وهذا الامر غير صحيح وأتمنى نجاح البطولة التي تقام في بلدي

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