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معلم يفاجئ طلابه بحفل وعدد من الهدايا بالطائف

معلم يفاجئ طلابه بحفل وعدد من الهدايا بالطائف
http://almnatiq.net/?p=514467

فاجأ أحد المعلمين بابتدائية الصور  التابعة لتعليم الطائف  طلابه بحفل وذلك بإقامة إفطار وعدد من  الهدايا والجوائز بمناسبة تفوقهم دراسيا الأمر الذي تفاجأ فيه الطلاب شاكرين معلهم على هذه المفاجأة الأبوية الحانية وقد شارك الاحتفالية جميع الكادر الإداري  وعدد من  المعلمين  بالمدرسة  .

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