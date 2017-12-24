معلم يفاجئ طلابه بحفل وعدد من الهدايا بالطائف

فاجأ أحد المعلمين بابتدائية الصور التابعة لتعليم الطائف طلابه بحفل وذلك بإقامة إفطار وعدد من الهدايا والجوائز بمناسبة تفوقهم دراسيا الأمر الذي تفاجأ فيه الطلاب شاكرين معلهم على هذه المفاجأة الأبوية الحانية وقد شارك الاحتفالية جميع الكادر الإداري وعدد من المعلمين بالمدرسة .