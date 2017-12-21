أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الدكتور هشال بن عبدالعزيز الخريصي ، الذي أطلع سموه على سير العمل بفروع النيابة بالمنطقة ، مثمناً سموه الجهود التي يقوم بها رئيس الفرع وزملاؤه حيال إنهاء القضايا المحالة إليهم .

كما نوه سموه بالدور الرائد والفاعل الذي يقوم به فرع النيابة العامة بالمنطقة في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع جميع القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي ينظرها الفرع.

من جانبه أعرب الخريصي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يحظى به الفرع والمنتسبون إليه من رعاية واهتمام كان لهما الفضل بعد الله في تذليل ما يعترض مهامه ، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهد لخدمة المنطقة .