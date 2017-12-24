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أمير الحدود الشمالية : الجائزة ستقوم برصد كافة المبادرات والنجاحات في المنطقة على مستوى الأفراد والمؤسسات ودعوتهم وتكريمهم لنشر ثقافة ” التميز “

أمير الحدود الشمالية : الجائزة ستقوم برصد كافة المبادرات والنجاحات في المنطقة على مستوى الأفراد والمؤسسات ودعوتهم وتكريمهم لنشر ثقافة ” التميز “
http://almnatiq.net/?p=514475

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في صالة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع لجنة مبادرة “كفو” التي تم إطلاقها مؤخراً وتستهدف تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها من أجهزة حكومية وشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية للمبادرة في العطاء والإسهام في التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية كافة, وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية على حد سواء، وذلك برصد المنجزين من الأفراد والمؤسسات وتكريمهم لما قاموا به من مبادرات وما حققوه من إنجازات مميزة في كافة المجالات
وأوضح سموه أن مسمى الجائزة “كفو” مستمد من مفردات كفاءة وفاعلية ووطنية، التي تخدم أهداف ورؤى الجائزة , مؤكدا أهمية البدء في وضع آليات محددة لعمل اللجنة وتحديد المعايير المناسبة للاختيار وفق ضوابط محددة وموضوعية, مشيراً إلى ما تزخر به المنطقة من الأفراد والشباب منهم على وجه الخصوص المميزين والمبادرين, إلى جانب المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تبذل أقصى الطاقات لإطلاق المبادرات المميزة التي تخدم المجتمع، وتدعم خطط التنمية في بلادنا، كذلك المنافسة على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات والمنافسات والمؤشرات المحلية والدولية، ويجب علينا دعمهم وتشجعيهم وتهيئة البيئة الملائمة والمحفزة لهم، مبيناً أن تكريم المبادرين والمميزين يعد من أهم أسباب التشجيع والتحفيز وتقديم النماذج الناجحة التي تشكل قدوات للآخرين لإتباعها لخدمة المجتمع والوطن بروح المبادرة والتميز في الأداء وفق المرجعيات القياسية، والمرجعيات المقارنة .
وأوضح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن المبادرة ستقوم برصد المبادرات والنجاحات في المنطقة على مستوى الأفراد والمؤسسات ودعوتهم وتكريمهم بشكل لائق بما يحثهم على بذل المزيد ويقدمهم كنماذج لغيرهم ليكونوا من المكرمين من خلال مبادرة “كفو” لما سيقدمونه مستقبلاً من مبادرات وإنجازات مميزة، مبيناً أن المبادرة كذلك ستسعى بالتعاون مع الأجهزة المعنية كافة لنشر ثقافة التميز والتفوق في المجالات كافة من خلال جميع الوسائل المتاحة.
يذكر أن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية كان قد كرم الكثير من المبادرين من الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة غير الربحية الذين بادروا بأعمال مميزة ومن حققوا إنجازات مميزة أو مراكز متقدمة في المؤشرات أو المسابقات أو المنافسة، وكان لذلك الأثر الكبير في نفوسهم وتحفيزهم وغيرهم للمبادرة والإنجاز المتميز .

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