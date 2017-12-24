أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل النائب العام

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، معالي النائب العام سعود المعجب وعدداً من قيادات النيابة العامة والذين قدموا للسلام على سموه.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى شرحٍ عن أعمال النيابة العامة في منطقة مكة المكرمة، وخططها المستقبلية الرامية لتوسيع أعمالها في المحافظات، كما ناقش سموه سُبل تعزيز التعاون بين الإمارة والنيابة العامة بما يحقق الأهداف المنشودة.