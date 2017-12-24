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نائب أمير مكة المكرمة يزور محافظتي الكامل و خليص غداً في ختام جولات سموه لمحافظات المنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يزور محافظتي الكامل و خليص غداً في ختام جولات سموه لمحافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=514483
يختتم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة غدا (الإثنين) جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظتي الكامل وخليص.
وخلال جولة الأمير عبدالله بن بندر على المحافظتين يرافقه عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.
ويتضمن برنامج زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة للمحافظتين لقاءات مفتوحة ومباشرة بين سموه والأهالي والشباب حيث يستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظتين.
ويطّلع الأمير عبدالله بن بندر خلال زياراته على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يقف سموه ميدانيا على المشاريع المتعثرة ومن ثم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.
وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة زار
خلال الشهر الماضي محافظات المنطقة ، ودشن وأسس سموه  لعدد من المشاريع كما وقف على الأخرى المتعثرة ،  واستمع أيضا في حوارات مباشرة لمطالب الأهالي والشباب ومقترحاتهم التنموية.

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