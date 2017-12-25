“تمرد” من داخل “البيت الجمهوري”.. وسيناتور يحذر ترامب

نبه السناتور الجمهوري جيف فليك إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد يواجه منافسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 2020، إذا قرر الترشح لولاية ثانية.

وقال فليك، وهو من الجمهوريين القلائل المناهضين لترامب، في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” بثت الأحد، “إذا ترشح الرئيس لولاية أخرى، إذا استمر على النهج نفسه، فإن عددا كبيرا من الناخبين سيبحثون عن مرشح آخر”.

وأضاف “إذا خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ثمة احتمال أن يكون هناك منافس مستقل” لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2020.

وأردف فليك، الذي كان قد أعلن في الخريف أنه سيغادر مجلس الشيوخ نهاية 2018، “وسيكون هناك على الأرجح مرشح جمهوري” لانتخابات 2020 التمهيدية.

والرؤساء الأميركيون المنتهية ولايتهم هم عموما مرشحون طبيعيون لحزبهم مع انتهاء ولايتهم الأولى. ولكن مواجهتهم لمرشحين آخرين في إطار الانتخابات التمهيدية ليست أمرا نادرا.

فالرئيس الديموقراطي جيمي كارتر اضطر إلى مواجهة السناتور الديمقراطي تيد كينيدي في 1980. والعام 1976، واجه الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، جيرالد فورد، المرشح يومها رونالد ريغن.

وفليك واحد من جمهوريين قلائل في الكونغرس أعلنوا معارضتهم لترامب سواء لشخصيته أو سياسته التي يعتبرونها متشددة.