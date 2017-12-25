إذا كنت من مصابي القولون.. إليك مشروبات تقلل من آلامه

القولون العصبي وآلامه من الأمراض التي لا يوجد لها علاج جذري، فالمصاب به كل ما عليه فعله هو الابتعاد عن تناول أكلات معينة، والابتعاد عن التوتر، إلى جانب تناول بعض المشروبات التي تساعد على تخفيف ألامه مثل:

– النعناع:

يحتوى النعناع على زيوت طيارة تعمل على تهدئة القولون، لذلك يتم استخدامه كمشروب مهدئ في حالة ألم القولون، لأنه أيضا يعمل على استرخاء عضلات القولون.

– الكراويا:

أما الكراويا فهي معروفة بفوائدها للمعدة، حيث يعمل هذا المشروب على محاربة الانتفاخ، والتقليل من ألم القولون.

– الشمر:

يمكنك أيضا استخدام مشروب بذور الشمر الذي يُعرف بكونه مسكن لألم القولون، وآلام حركة الجدار الخاص به.

– اليانسون:

يعمل اليانسون على تهدئة وتخفيف أعراض ألم القولون، كما أنه يساعد على تهدئة الأعصاب بشكل عام وتخلصك من التوتر.

– الحلبة:

وأخيرا ينصح بتناول مشروب الحلبة في حالة الشعور بألم القولون، وذلك لأنها تحسن من عملية الإخراج وتعالج الإمساك الذي ينتج عن مشاكل القولون.