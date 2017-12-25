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محامي صالح: صواريخ إيران تصل اليمن برا وجوا وبحرا.. وهذه حيلهم

محامي صالح: صواريخ إيران تصل اليمن برا وجوا وبحرا.. وهذه حيلهم
http://almnatiq.net/?p=514637

كشف محمد المسوري المحامي الخاص للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أن الحوثيين جهزوا معسكرات خاصة لعناصر ايرانية لتقوم بالتدريب، كما جهزوا لهم مقرات خاصة سرية للعمل على تطوير القوة الصاروخية.

المسوري أشار في تغريدات له على تويتر، إلى أن هناك صواريخ وصلت من إيران برا وجوا وبحرا وعلى أجزاء تم تجميعها في اليمن وأيضا تطوير مدى الصواريخ اليمنية، وكله بخبرات إيرانية.

وأوضح أن هناك مدربين لبنانيين مرسلين من ايران، يتولون تدريب الفرق الخاصة من الشباب الحوثي في الساحل الغربي، ويطلق عليهم بالمستميتين أو المستبسلين. هؤلاء المدربين اللبنانيين والإيرانيين ممن تم إدخالهم مسبقا جوا أو برا من الصحراء.

وأكد أن عدد الخبراء الايرانيين في اليمن وصل الى أعداد كبيرة.

وقال المسوري أن الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء قبل الحظر كانت تحمل عناصر الحرس الثوري وكانوا يلبسونهم الزي اليمني للتمويه، ومؤكداً أنه شاهدهم يعينه، وكانوا أحيانا يمنحونهم جوازات يمنية، وبعد إغلاق المطار، أصبح البر هو المنفذ الأبرز للدخول إلى اليمن.

وأكد أنه تتم عملية تهريب عناصر إيران أسبوعيا.

وأضاف أنه أثناء مفاوضات السلام كان الحوثيون يسافرون الى طهران لعقد اجتماعات ولقاءات مع الايرانيين ويتلقون دورات دينية وعسكرية، ويدخلون طهران بدون ختم جوازاتهم.

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