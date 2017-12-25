بطريقة بسيطة جدا.. هكذا تحول هاتفك الأندرويد إلى نظام مراقبة

يعمل تطبيق Haven الجديد، الذي يطوره إدوارد سنودن، على تحويل هاتفك الذكي إلى نظام مراقبة أمني، فكل ما تحتاج إليه هو هاتف أندرويد إضافي وجرعة من جنون الشك.

ضع هاتف الأندرويد الإضافي الذي قمت بتثبيت التطبيق عليه في المكان، الذي تود أن تكون فيه آمنًا، “المكتب، الغرفة، الخ”.

وسيعمل التطبيق باستخدام لاقط الصوت أو الميكروفون الخاص بالهاتف على مراقبة وتسجيل الصوت عندما يستشعر وجوده، ويشغل الكاميرا لالتقاط الفيديو للمتطفل، ويستخدم مكوّنا موجودا في الهاتف لرصد أي حركة للجهاز نفسه.

وسيقوم التطبيق أوتوماتيكيا بإرسال إشعارات لك – بما فيها ملفات الصوت والفيديو – إلى هاتفك الأساسي في أي من الحالات المذكورة.

يتم إرسال الإشعارات عبر تطبيق Signal، وهو تطبيق تراسل مشفر مصادق عليه ومعتمد من إدوارد سنودن بنفسه. فإذا كنت لا ترغب في استلام تحديثات لحظية، يمكنك استعراض سجل الهاتف الذي تم تنصيب تطبيق Haven عليه، سواء كان ذلك عن بعد باستخدام متصفح Tor أو على الهاتف نفسه.

يتوفر الإصدار التجريبي من تطبيق Haven على متجر غوغل بلاي مجاناً.