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قرار جديد من شركة “المياه” بشأن عملائها المتعثرين.. والتطبيق مطلع يناير

قرار جديد من شركة “المياه” بشأن عملائها المتعثرين.. والتطبيق مطلع يناير
http://almnatiq.net/?p=514644

تعتزم شركة المياه الوطنية رفع المتعثرين لديها إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” ابتداء من مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد التأكد من تعثر العميل عن سداد المستحقات المالية المترتبة عليه.

وقال المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، إنه بموجب الاتفاقية المبرمة مع “سمة” فإن الشركة يحق لها رفع بيانات عملائها في التاريخ الذي تراه مناسبا لها ابتداء من كانون الثاني (يناير) 2018، أي أن الشركة قد تعمل على رفع بيانات العملاء سواء من القطاع السكني أو التجاري في مطلع كانون الثاني (يناير) أو في الشهور التالية مثل شباط (فبراير) أو آذار (مارس).

وأضاف وفقا لـ”الاقتصادية” أنه لن يتم رفع بيانات أي عميل إلى “سمة” إلا بعد إطلاعه شخصيا عليها، مؤكدا أنه يمثل العملاء في شركة المياه وذلك من منطلق حفظ حقوقهم.

وحول الوقت المحدد لتوقيع وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” أوضح الموكلي، أنه تم تأجيل الاتفاقية إلى الربع الثاني من 2018 بدلا من الوقت الحالي لرفع مستوى الجاهزية للبنية التحتية.

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