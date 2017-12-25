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نادي الحي بدومة الجندل يوزع كسوة الشتاء
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نادي الحي بدومة الجندل يوزع كسوة الشتاء

نادي الحي بدومة الجندل يوزع كسوة الشتاء
http://almnatiq.net/?p=514652

وزع منتسبي نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل كسوة الشتاء على العمالة و المحتاجين وذلك بإشراف قائد نادي الحي الأستاذ محمد الحسن ومشرف النشاط الاجتماعي الأستاذ تركي الصالح و الأستاذ نايف الدرع
.
وبدأ التوزيع منذ عدة أيام والذي استهدف الحي وبعض الأفراد و المقيمين من العمالة الوافدة في محطات الوقود و الاستراحات والرعاة .. وتحتوي حقيبة كسوة الشتاء على جوارب الأيادي و جوارب الأرجل وقبعة ومعطف شتوي .
وقدم قائد النادي الحسن شكره وتقديره للأستاذ أحمد الحجاج و الأستاذ عواد السبيلة على دعمهم بعدد 100 حقيبة شتوية وجاء التوزيع تحت شعار ” أدفئوني ” وهي مبادرة إنسانية جميلة و تعزيزاً لثقافة المجتمع للعمل الإنساني بتوزيع كسوة الشتاء على عمال النظافة والمحتاجين .

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