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بمحاضرة بغرفة القصيم .. الامتياز التجاري أسرع سياسات التوسع الاقتصادي ونقل المعرفة

بمحاضرة بغرفة القصيم .. الامتياز التجاري أسرع سياسات التوسع الاقتصادي ونقل المعرفة
http://almnatiq.net/?p=514847

أوضح مساعد الأمين العام لقطاع التسويق و خدمة المستثمر الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الخضير ان الامتياز التجاري يعتبر اسرع و اذكى سياسات التوسع الاقتصادي و نقل التقنية و المعرفة متى ما تم ضبط جميع مفاصله بالشكل الصحيح , كما يشكل  خطورة في الوقت ذاته  حين تضيع بوصلته و يظل طريقه, لافتا في محاضرة ( الحصان الرابح) التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي أن الهدف من إقامة مثل هذه الملتقيات التجارية التوعوية هو تبني فكر الفرنشايز بطريقة تنسجم مع المعايير الدولية و تتكيف مع الثقافة المحلية  السائدة في المملكة.

من جانبه قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني الذي قدّم المحاضرة المقامة في مقر غرفة القصيم الرئيس بمدينة بريدة ان الأنشطة التجارية التي لا تعتمد او تعمل بنظام الامتياز التجاري سيكون مصيرها الإغلاق خلال السنوات القادمة, مؤكداً بأن هناك خلل في معرفة الفرنشايز و متطلباته و عوامل نجاحه, و موضحاً في الوقت ذاته على أن لكل بيئة فلسفتها و تاريخها و تقاليدها و هي من تحدد الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها بنظام الامتياز التجاري, مشدداً على أهمية وجود عقود واضحة و موثقة تضبط ادق التفاصيل لتحفظ حقوق جميع الأطراف و يكون العقد هو المرجع لحل الاشكال عند حدوث أي نزاع او خلاف, منوها بأن العوائد المالية من نظام الفرنشايز ترفع العائدات و تعزز الثقة في ميزان المدفوعات

وتناولت المحاضرة مظلة الفرنشايز الذهبية والأسس التي تقوم عليها ومن أبرزها (الالتزام، الحقوق، الاتفاق، التفاوض، الاستنساخ، الانسجام، الملكية الفكرية، النظام، والخبرة) كما تطرقت الى الإطار القانوني له باعتباره يدخل في منظومة التجارة العالمية ولابد فيه من احترام الاتفاقيات الدولية، مبينةً أن هناك ثمان قطاعات في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 يمكن ان يستفاد منها في العمل بنظام الامتياز التجاري.

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